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شيرين عبد الوهاب تغني على كرسي في حفل جدة
الثلاثاء 21 يناير 2020
أحيت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلاً كبيرا فى مدينة جدة السعودية، وظهرت شيرين خلاله في حالة إجهاد شديد وطلبت من المنظمين االجلوس على كرسي أثناء الغناء، بعدما شعرت بتعب.
واعتذرت شيرين للجمهور على هذا الطلب قائلة : "آسفة دي أول مرة أعملھا في حیاتي"، ولكن الجمهور ظل يدعمها لنهاية الحفل وتفاعل مع أغنياتها بشكل كبير، كما اعتذرت بسبب إحساسها بأنها تنهج وطالبتهم بعذرها.
وكانت شيرين صعدت إلى المسرح متأخرة أكثر من ربع ساعة على غير عادتها، مما يؤكد شعورها بإرهاق وتعب شديد، كما أنها بعد مرور 30 دقيقة فقط طلبت أخذ استراحة وذهبت إلى غرفتها وعادت لتكمل الحفل ولكن ظهر عليها التعب ما دفعها للجلوس مرة أخرى على أحد سماعات الفرقة.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب، أجرت عملية جراحية صعبة في منطقة البطن خلال الفترة الماضية، لذا ابتعدت عن الساحة الغنائية شهرين.
وتواصل شيرين التحضير لألبومها الجديد المقرر طرحه 2020 كما تستعد لتصوير فيلمها الذي قررت العودة من خلاله للسينما بعد غياب 16 عاما، وهو من تأليف أمير طعيمة، و يدور في إطار استعراضي كوميدي.
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