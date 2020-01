رينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم "Judy"

حصدت الممثلة الشهيرة رينيه زيلويجر، جائزة نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لأفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم "Judy".

وكشفت النقابة عن ترشيحات جوائزها السنوية منتصف الشهر الماضي، حيث تصدرت أفلام "Bombshell" و"The Irishman" و"Once Upon a Time in Hollywood" القائمة برصيد 4 ترشيحات لكل منهما. وترشح الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" الفائز بسعفة كان الذهبية، لجائزة أفضل طاقم عمل، ليصبح ثانِ عمل ناطق بلغة أجنبية يترشح لهذه الفئة بعد الفيلم الإيطالي "Life Is Beautiful" للممثل والمخرج روبيرتو بينيني.

وتمثل جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرًا حاسمًا في سباق جوائز الأوسكار، نظرًا لهيمنة أعضاء الأكاديمية على الكتلة التصويتية للنقابة والتي تضم 160 ألف عضو من مختلف أنحاء الولايات الأمريكية. وهو ما تجلى في حفل العام الماضي، حيث حسم النجمين رامي مالك وماهر شالا على، الجائزة، في كل من الحفلين بفئتي التمثيل الرئيسي والمساعد.

