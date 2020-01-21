سعد رمضان ورويدا عطية يحييان حفل عيد الحب في برلين

يحيي المطرب اللبناني سعد رمضان، والمطربة السورية رويدا عطية، حفل عيد الحب، في العاصمة الألمانية برلين، الشهر القادم. ونشر "سعد" البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "برلين، نحن قادمون". الحفل يقام يوم السبت الموافق 15 فبراير القادم، بحضور أبناء الجالية العربية بألمانيا. من ناحية أخرى، شارك سعد رمضان في الدورة الـ 28 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كبير من جمهوره. Advertisements قد يهمك ايضاً: كليب أنت وأنا لـ سعد رمضان يحصد 9.7 مليون مشاهدة سعد رمضان يهدي حبيبته أغنية "قولوله" للعندليب بمهرجان الموسيقي العربية

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