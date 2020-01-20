شاهدوا يسرا تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان.. ما علاقة والدتها !

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 11:55 مساءً - كشفت الممثلة المصرية يسرا عن حقيقة تعرضها للاصابة بمرض سرطان الدم “لوكيميا” واصفة إيّاها أها أصعب لحظات حياتها في أوجّ شهرتها.

وقالت يسرا خلال برنامج “الدنيا علمتني” : في مرحلة من حياتي الفنية ذهبت الى الخارج لاجراء بعض التحاليل الطبية وفاجأني الطبيب بان هناك احتمال اصابتي بسرطان الدم”.

واضافت يسرا : عشت حياة صعبة لمدة 3 شهور وقررت الا أحداً بذلك، حتى والدتي لانني كنت أخشى عليها من الصدمة”.

واوضحت ان هذه التجربة جعلتها تتأمل وتفكّر في بعض الامور وحين توفيت والدتها تمنت :”لو أن الزمن يعود لساعة واحدة كي تردَّ الجميل لوالدتها وتعتني بها أكثر وتنفذ طلباتها بعدما شعرت بالضياع”.

وتابعت يسرا : “اكتشفت انه لابد ان نكون متسامحين ولا ننتظر المقابل من أحد”.