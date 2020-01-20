الفنانة أحلام على مسرح أبو بكر سالم في ليلة تكريمها بشتاء الرياض

تشهد الحفلات الغنائية التي تقام في موسم شتاء الرياض حضوراً جماهيرياً كبيراً، ما يدفع القائمين على فعاليات الموسم في هيئة الترفيه إلى تنظيم مزيدٍ من الحفلات إرضاءً وجذباً للجمهور.



وفي هذا الإطار تم الإعلان عن إقامة ليلة غنائية للفنانة أحلام تحت مسمَّى "ليلة فنانة العرب" الجمعة المقبل 24 يناير الجاري.



وستتغنَّى أحلام في حفلتها السابعة بالسعودية خلال عشرة أشهر فقط، إذ كانت الفنانة المتألقة قد أحيت حفلتين متتاليتين في الرياض، وتحديداً على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في مارس 2019، ثم تغنَّت في حفلةٍ ساهرة ضمن موسم جدة، لتكرِّس بعدها وجودها في الحفلات السعودية بإحياء حفلةٍ في موسم الطائف، ثم تتجه صوب أبها، حيث قدَّمت حفلةً على مسرح الفنان الراحل طلال مداح في الصيف المــاضي، وتعود مجدداً إلى العاصمة السعودية، لتشارك في جلسة غنائية ضمن "سمرات شتاء الرياض"، الذي أقيم أخيراً في منطقة الثمامة، حيث أحيت حفلةً، عُدَّت الأطول لأحــلام في السعودية.

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ونظراً لشعبيتها في السعودية، نفدت تذاكر ليلة أحلام، التي تقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، فور طرحها للبيع في وقت قياسي، حيث حرص عشاق فنها الأصيل على اقتناء تذاكر حفلة تكريمها التي تنظَّم وسط أجواء شتوية رائعة، تشهدها العاصمة السعودية حالياً.

ومن المنتظر أن تشهد الحفلة كثيراً من المفاجآت، إضافة إلى التجهيزات والاستعدادات الاحترافية.

