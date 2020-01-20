شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل فى صورة مبهجة بالبالونات خلال وجودها بـ"سوق سيتى ووك" فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة شيرى عادل، عن سعادتها بزيارة "سوق سيتى ووك" فى دبى بدولة الإمارات المتحدة، مؤكدة استمتاعها بالبحث عن الترفيه المستقبلى فى السوق الإماراتى.

ونشرت شيرى، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها من سيتى ووك حاملة حزمة من البالونات، صحبتها بتعليق: "لقد استمتعت بالبحث عن الترفيه المستقبلى فى سوق سيتى ووك، حيث ينطلق السوق فى نهاية كل أسبوع إلى موضوع جديد"



شيرى عادل فى دبى

وتسعى الفنانة شيرى عادل فى الفترة المقبلة إلى العودة مرة أخرى للساحة الفنية، والظهور فى الأعمال الدرامية والسينمائية، لا سيما بعد الفترة التى ابتعدت فيها عن الفن بسبب زواجها من الداعية معز مسعود، حيث كان آخر ما قدمته دورها فى مسلسل "السهام المارقة"، عام 2018.

عقب انفصال شيرى عن معز مسعود، ظهرت فى أكثر من مناسبة فنية، سواء فى مهرجانات أو مؤتمرات، فقد كانت احدى اللقطات المميزة، هو ظهور شيرى ومعز على السجادة الحمراء معا فى مهرجان الجونة السينمائى، رغم الانفصال، وبررا ذلك بأنهما سيجمعهما عملا فنيا قريبا.

Advertisements

وكانت شيرى عادل، ظهرت مؤخرا فى برنامج "مساء DMC" مع الإعلامى رامى رضوان، حيث قاما بتزيين شجرة الكريسماس.

وتحدثت شيرى فى العديد من الموضوعات، حيث قالت إن فيلم أمير البحار أثر فيها جدا بسبب إلقائها فى مياه البحر، والمشهد باظ ولم يتم عرضه فى الفيلم، وأكدت أنها حاليا ليست مرتبطة من الناحية العاطفية.

وعن تفاصيل عرضها فى احتفالية "قادرون باختلاف2"، قالت شيرى عادل إنها كانت تتمرن مع الشاب يوسف وكان يساعدها فى الرقص على الأغنية، مؤكدة أنها "كانت مرعوبة أثناء العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقدمة الشكر للرئيس على حضوره الاحتفالية، وكان المكان ملء بالحب والإيجابية".

وأوضحت شيرى عادل انها "تعلمت التمثيل على الطبيعة من النجم الكبير يحيى الفخرانى والذى علمنى قراءة المشهد وكيف أكون مؤدية الدور على طبيعتك وواقعى، وبالإضافة إلى أنها تعلمت تمثيل المشاهد من فنانين منهم النجم الكبير عادل إمام والراحل النجم عمر الشريف فى فيلم حسن ومرقص".