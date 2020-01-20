بلقيس تتألق بالقفطان المغربي في جلسة تصوير جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة بلقيس فتحي عبر حسابها على إنستغرام، صوراً من جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، وظهرت فيها بالقفطان المغربي، الذي يعد أحد الخيارات التي تفضلها وتختارها في كثير من المناسبات.

والقفطان هو زي تقليدي نسائي مغربي، وهو أحد أقدم الملابس التقليدية في العالم، ويرمز للأناقة والتراث في المغرب. وبدأ ظهوره في عهد السلطان المغربي أحمد المنصور الذهبي، وتستخدم أفخر أنواع الأقمشة في صناعته، وعادة ما يتم تطريزه يدوياً.

وظهرت بلقيس بإطلالة رقيقة بقفطان باللون البنفسجي الهادئ، بتصميم مناسب للسهرات، جمع بين أكثر من نوع قماش، كقماش الشيفون الخفيف، والقماش المطرز بخيوط بدرجات البنفسجي والفضي، وكذلك الحرير الذي أضيفت له بعض التطريزات بالبنفسجي والفضي.

أما الأكمام فكانت واسعة قليلاً، مع حزام للوسط من الجلد بنفس اللون، مزين بقطع فضية، وأضيف له وشاح أو Cape، لمزيد من الأناقة، وحملت الإطلالة توقيع مصممة الأزياء المغربية صوفيا بن يحيى.

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واكتملت إطلالة بلقيس بمكياج ناعم تماشت ألوانه مع ألوان القفطان، واعتمدت فيه ستايل السموكي Smokey eyes الذي أبرز عينيها وأظهر جمالهما، مع أحمر خدود باللون الوردي الذي ظهر طبيعياً للغاية، وأحمر شفاه بأحد درجات اللون البنفجسي، بينما أسدلت شعرها على جانبي وجهها.

يذكر أن بلقيس قد ظهرت بهذه الإطلالة في حفلها الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان ليوا بالإمارات، والذي أقيم في التاسع من يناير الجاري. وكانت قد أعربت عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان للمرة الأولى، وإعجابها بجهود تنظيمه.

أصدرت بلقيس مؤخراً أغنية جديدة، حملت اسم “يا قلبي توب” باللهجة العراقية، وهي من كلمات رامي الهادي وألحان علي سالم، وتوزيع تراث نمير. كما أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير أغنية جديدة، إلا أنها لم تعلن عن تفاصيلها حتى الآن.