إليسا تشارك في حملة للتوعية ضد السرطان في جامعة لبنانية

أعلنت جامعة القديس يوسف ببيروت عن استضافة الفنانة اللبنانية اليسا من أجل المشاركة في حملة "ما تنسي" للتوعية من مرض السرطان، يوم 22 يناير المقبل.

وكانت إليسا نصبت سفيرة لحملة التوعية ضد سرطان الثدي من قبل وزارة الصحة اللبنانية وأقامت عدد من الجلسات النقاشية في مؤتمرات طبية للكشف عن تجربتها مع المرض الخبيث.

يشار إلى ان إليسا أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي في أغسطس 2018 من خلال كليبها "الى كل اللي بيحبوني" الذي استعانت خلاله بتسجيل صوتي حقيقي لها وبفيديوهات أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات بيروت.

وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل.

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