تفاصيل ألبوم هالسي الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد عامين ونصف من التحضيرات، أصدرت هالسي ألبومها الثالث وأطلقت عليه اسم “Manic”.

يضم هذا الألبوم 16 أغنية من بينها 6 أغاني جديدة، و4 أغنيات مشتركة تعاونت فيها مع كل من Suga، BTS، Dominic Fike، Chad Smith و Alanis Morissette. وفي ختام أوّل أغنية في قائمة أغاني الألبوم والتي تحمل اسم “Ashley” تطلّ Kate Winslet في ظهور مميّز بجملة بصوتها. وهذه الأغنية حققت أكثر من 300 ألف مشاهدة على “يوتيوب”.

ومع طرح هذا الألبوم تكون هالسي قد كشفت عن حوالى 10 أغنيات جديدة مثلForever is a long time ،3am ،Killing boys ، More ،Still learning وغيرها.

يُذكر أن هالسي كانت قد طرحت في الفترة الأخيرة الماضية 6 أغنيات من هذا الألبوم مثل Clementine التي أصدرتها في سبتمبر 2019 وحققت أكثر من 8 ملايين و600 ألف مشاهدة، وGraveyard التي حققت حتى اليوم أكثر من 29 مليون مشاهدة.

أما الأغنية الأكثر تحقيقًا للنجاح فهي أغنية Without me التي حصدت هالسي عنها عددًا من الجوائز أبرزها الـAMA وWithout me التي أصدرت في 29 أكتوبر وحققت حتى اليوم أكثر من 342 مليون مشاهدة.

وإحتفالاً بهذا الألبوم، أقامت هالسي حفلًا نشرت منه عددًا من الصور على إنستغرام وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “شكرا لكم للاحتفال معي اليوم، أنا سعيدة جدًّا لوجودكم في حياتي”.

كما نشرت هالسي فيديو أعلنت من خلاله عن جولتها القادمة التي أطلقت عليها اسم “Manic World tour” وحصلت على أكثر من 500 ألف مشاهدة.