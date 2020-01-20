شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى لبنانى: القاضى وجه تهمة القتل دفاعا عن النفس لزوج نانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعيد حريرى، الصحفي اللبنانى، إن حملة كبيرة ضد المطربة اللبنانية نانسى عجرم، كما أن هناك بعض وسائل الإعلام لا تتحرى الدقة فيما تنشر، موضحاً أن بعض وسائل الإعلام تنسخ من الأخرى دون التأكد من المعلومات أو المصدر الحقيقى، ومنها توجيه تهمة القتل العمد إلى زوج المطربة.

وتابع الصحفى اللبنانى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن تهمة القتل التي وجهتها القاضية إلى زوج نانسى عطفت عليها نص المادة 229 من القانون اللبنانى وهى الدفاع عن النفس، ولم يذكر أحد ذلك، ولكنهم اكتفوا بنصف التهمة.

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وطالب الصحفي اللبنانى، بعض وسائل الإعلام المصرى تحرى الدقة فى نشر الأخبار، مشيراً إلى أنه من الطبيعى فى أول وهلة أننا نعرف نانسى وزوجها فهي مطربة معروفة للجميع، قائلا:"الشاب دخل بوضعية ملثم وحامل مسدس وكان يريد المال ونانسي لم تكن معنية بالأمر ولكن الزوج هو من كان موجود في الواقعة، ونانسي ضحية مؤامرة ومن لديه مشاكل كان يزج باسمها في كل شيء".

وأكد الصحفي اللبناني، أن هناك الكثيرين ممن تربصوا بالمطربة بعد وقوع الحادث، كما أن القضية ستحول لقاضي التحقيق وسيتم استعداء الشهود والأمر يترك للقضاء اللبناني لكي تأخذ القضية طريقها القانوني، وهناك من يقول أن القاضي اللبناني غير منصف والبعض طالب بمحكمة دولية.