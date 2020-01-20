زينة تحرج أحد الصحفيين بسبب سؤال عن أحمد عز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحرجت الفنانة المصرية زينة أحد الصحفيين، خلال لقاء صحفي لها على هامش تكريمها في المملكة المغربية.

الصحفي وجه سؤالا لزينة عن الفنان أحمد عز، وآخر تطورات الدعوى القضائية بينهما، فقالت الفنانة: “هذه أمور شخصية وهي الآن قيد القضاء ولا يمكن أن أتحدث فيها”.

الفنانة المصرية أضافت: “هو أنا ممكن أسألك عن حياتك الشخصية علشان تتدخل في حياتي الشخصية، حياتي محدش يتدخل فيها، وأنا تحت أمركم في أي أسئلة فنية”.

وكانت قد وقعت مشادة واشتباك بالأيدي بين الفنان المصري أحمد عز وبين شقيقة زينة أثناء تواجده في الساحل الشمالي في شهر أغسطس الماضي.

Advertisements

وقال الفنان في بلاغه أمام نيابة العلمين ببرج العرب، إنه كان متواجدًا بمكان عام، عندما فوجئ بشقيقة الفنانة زينة تتوجه ناحيته وتعتدي عليه، وصفعته على وجهه.

وكشف المحضر الذي حمل رقم 1952 عام 2019 ما جاء على لسان الفنان وشهود اصطحبهم معه بأنه كان يجلس بمكان عام بقرية مراسي عندما فوجئ بشقيقة زينة تعتدي عليه بالسباب والقذف والضرب.

وأيدت أقوال الشهود ما قاله عز، حيث قال إنه تلقى صفعة من شقيقة الفنانة، ورفض عز أن ينتهى الموضوع بشكل ودي، وطلب أن يتم تفريغ كاميرات الفندق الذي كان متواجداً فيه، مع الاستماع لشهود العيان الذين كانوا بصحبته وقت وقوع المشاجرة، وعلى إثره أصدرت النيابة استدعاء لزينة وشقيقتها وشقيقها من أجل الاستماع إلى أقوالهم، و بررت شقيقة زينة مشاجرتها مع أحمد عز، بأنه كان يرغب في اصطحاب أحد طفلي أختها خارج الفندق، وعندما شاهدت الواقعة اشتبكت معه.