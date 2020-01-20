هيفاء حسين في جلسة تصوير جديدة مع طفليها التوأم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الفنانة البحرينية هيفاء حسين لجلسة تصوير جديدة برفقة طفليها التوأم “جواهر وسلطان”، بعدسة المصور الفوتوغرافي حسين يوسف.

هيفاء ظهرت في إحدى صور الجلسة وهي مفترشة الأرض وتحمل طفليها التوأم على ذراعيها، دون أن تظهر ملامحهما، ويظللهم شجرة ليمون مع خلفية بيضاء أضفت على الصورة سحرا خاصا، فيما ظهرت هيفا في إحدى الصور برفقة زوجها الفنان حبيب غلوم، وكل منهما يحمل أحد الطفلين ويتبادلان نظرات الحب.

الفنانة البحرينية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الأبناء زينة الحياة الدنيا شكرا للمصور حسين @hys_photography.. والماكيرة حبيبتي ثاجبة القيسي @thajbaa_makeup”.

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وكانت الفنانة البحرينية هيفاء حسين وزوجها النجم الإماراتي حبيب غلوم قد رزقا بتوأم، وضعته الممثلة الشابة في المستشفى الملكي للنساء والأطفال بالبحرين.

حبيب زف الخبر بنفسه عبر فيديو من داخل المستشفى، معرباً عن شدة فرحه باستقبال توأم ذكر وأنثى، أطلق عليهما «جواهر وسلطان».

وعن سبب اختياره لهذين الاسمين، كتب الفنان الإماراتي معلقاً على الفيديو: «اللهم لك الحمد والشكر على نعمك وفضلك رزقنا أنا واختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمناً بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهم من فضل على حياتنا الإجتماعية والإبداعية وهذا أقل شي نقدمه لهم بكل إحترام وتقدير».