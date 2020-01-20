هيدي كرم تحصد التعليقات بصورة حديثة مع نجلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية هيدي كرم جمهورها في صورة جديدة لها مع نجلها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

هيدي ظهرت في الصورة وهي تحتضن نجلها الذي يفوقها طولا، وكتبت معلقة: «بحبك بس كده نديم منصور»، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي أشاد بجمالهما معا، ولاحظ الفانز الشبه بينهما.

هيدي تزوجت في بداية حياتها وهي شابة صغيرة من خارج الوسط الفني، وأنجب ابنها نديم، ولكنها سرعان ما انفصلت عنه بعد ذلك، وفاجأت الجمهور منذ سنوات بصور ابنها الشاب.

هيدي أكدت انها تزوجت في سن صغير، وأنها مرحلت بمرحلة متوترة جدا في حياتها، وأنه لولا مساعدة والدتها لما تمكنت من تربية نجلها.

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الفنانة المصرية ارتبطت منذ عام بخطوبة مع المنتج عصام عبدالعزيز، وأكدت أنها لا تتعجل على الزواج، وستأخذ كل وقتها في التفكير قبل الإقدام على الزواج مرة أخرى، وخاصة أنها لا تتمنى الانفصال مرة أخرى، وتريد أن تتأكد من كل خطواتها.

الفنانة المصرية تشارك حاليا في تقديم برنامج «كلام ستات»، مع الفنانة نهال عنبر والإعلامية شيريهان أبو الحسن.

يذكر أن هيدي كرم شاركت في رمضان 2019 في مسلسلي “الزوجة 18” مع حسن الرداد، شيماء سيف، بيومي فؤاد، وسلوى خطاب وناهد السباعي، وإخراج ‏مصطفى ‏فكري، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

كما شاركت هيدي في مسلسل “كلبش 3” مع الفنان أمير كرارة‏، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.