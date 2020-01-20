أحمد السعدني يهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها ويمنحها هذا اللقب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري أحمد السعدني بعيد ميلاد الفنانة مي عز الدين من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

السعدني نشر صورة جديدة له مع مي عبر حسابه الخاص، وكتب معلقا: «كل سنة وأنتي طيبة يا أحس أخت».

الفنان المصري تلقى عدد كبير من التعليقات من قبل الجمهور الذي هنأ مي بعيد ميلادها، وتوقع الفانز أن السعدني منح مي لقب أخت تفاديا لأي شائعات قد تطلق عن طبيعة العلاقة بينهما، كما حدث من قبل.

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مي عز الدين تربطها علاقة صداقة قوية بالفنان أحمد السعدني، حيث وصفته من قبل بأنه صديقها الأقرب، بينما انتشرت عدد من الشائعات منذ فترة عن وجود علاقة عاطفية بينهما، بسبب صورهما المثيرة للجدل.

وعرض لأحمد السعدنى مؤخرا مسلسل «شبر ميه” وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، “شبر ميه” ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وشارك في بطولته نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج سيلميديا مها سليم وسينرجى.

وعلى سياق أخر، يجري النجم أحمد السعدني، مفاوضات جادة، مع الشركة المنتجة لمسلسل “لعبة النسيان”، بطولة دينا الشربينى، ليشارك فى بطولة العمل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج هانى خليفة، وتأليف تامر حبيب، ومن المقرر أن يبدى السعدنى موافقته من عدمها خلال الأيام المقبل عقب قراءته للسيناريو، وفى حالة موافقة السعدنى على المشاركة فى بطولة المسلسل سيعد التعاون الثانى على التوالى الذى يجمعه بدينا الشربينى، بعدما قدما سوياً العام الماضى مسلسل ” زى الشمس».