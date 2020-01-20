نجمة دون احتفال.. أول فنان إيراني بين مشاهير هوليوود

حصل المغني الإيراني الشهير آندرانيك مدديان على نجمة ذهبية حفرت باسمه في ممر هوليوود للمشاهير.

ويعتبر مدديان (62 عاما) الملقب بـ "إندي" والمقيم منذ سنوات خارج موطنه الأصلي، أول فنان إيراني يحصل على نجمة هوليوود التي نالها مشاهير من داخل أمريكا والعالم بمجالات الموسيقي، والتلفزيون، والمسرح.

وذكرت إذاعة "فردا" التي تبث بالفارسية من التشيك، الأحد، أن مراسم إزاحة الستار عن نجمة إندي المنحدر من أصول أرمينية أقيمت بحضور زوجته وأصدقاءه والمقربين له، قبل يومين.

وظهرت لاتويا جاكسون شقيقة مغني موسيقى البوب الراحل مايكل جاكسون إلى جانب آندرانيك مدديان أثناء المراسم.





وشاركت جاكسون مع المغنى الإيراني في أداء عمل مشترك بعنوان "يجب أن أذهب إلى طهران" عام 2016 حظى بمتابعة تزيد على 10 ملايين مشاهد عبر موقع يوتيوب.

وعبر إندي أو آندرانيك مدديان في كلمة قصيرة بالفارسية على هامش مراسم نجمة هوليوود عن حنينه لمسقط رأسه الذي يعيش بعيدا عنه منذ أكثر من 41 عاما مضت.

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واهتمت وسائل إعلام أمريكية ببث تلك المراسم مباشرة، بينما أهدى مدديان نجمة هوليوود إلى كل الإيرانيين والأرمن والأمريكيين على حد سواء.

وعبر عن حزنه بسبب كارثة السيول التي تضرب إقليم سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران، داعيا الولايات المتحدة إلى تقديم مساعدات لمنكوبي هذه السيول، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني واجه أوضاعا صعبة في الآونة الأخيرة.





وعرف إندي نفسه بأنه فنان أمريكي إيراني من أصل أرمني، لافتا إلى أنه يغني بـ 6 لغات ويسعى دائما للمساهمة في العمل الفني والإنساني عالميا.

ورفض إندي المبالغة بمراسم احتفاله بعد حصوله على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير تضامنا مع الشعب الإيراني الذي يواجه مصائب متلاحقة في الأسابيع الأخيرة، حسب "فردا".

وغادر إندي إيران للإقامة بالولايات المتحدة عقب سيطرة رجال الدين بزعامة المرشد الإيراني السابق الخميني على سدة الحكم عقب الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.

واشتهر المطرب الإيراني بنشاطه في العمل الخيري حيث أقام العديد من الحفلات في عدد من دول العالم.

ونالت أغانيه ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب لاسيما من قبل الأفغان والطاجيك فضلا عن الأرمن.