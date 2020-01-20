زوج نانسي عجرم يستعين بـ"هاري بوتر" للرد على أزمة قتيل منزله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن صمته للمرة الأولى، عقب حادث قتله للسوري محمد الموسى، داخل منزله بلبنان، وذلك بعد محاولته اقتحامها بغرض السرقة وهو ما أثار جدلا واسعا عقب إطلاقه ما يقرب من 18 طلقة.

فادى الهاشم في أول ظهور له، عبر حسابه على "إنستغرام"، أراد الرد لأول مرة بشكل غير مباشر، وذلك من خلال استعانته باقتباس شهير للروائية البريطانية "جين رولينغ" من سلسلة روايتها الشهيرة "هاري بوتر"، تقول فيها: "أدخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غاليا، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا، فلقد أُنذرت؛ احذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".

عقب نشر فادي هذا الرد انهالت التعليقات عليه حيث قالت إحدى المتابعات: "تم التحقق كن قويا يا بطل الأبطال، نحن على يقين من أن نجمنا سيتفوق على هذا الموقف الذي يمكنك القيام به، صلواتنا معكم طوال الوقت في كل يوم - بارك الله فيكم جميعا"، وقال آخر: "البطل فادي الهاشم، يحفظك الله ويحميك يا رب".

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يذكر أن الطب الشرعي الخاص بحادث "سرقة الفيلا"، كشف في تقرير له أن القتيل محمد حسن الموسى سوري الجنسية، 33 عاما، أصيب بـ 18 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.

وبين التقرير أيضا أن هناك طلقة واحدة كانت في الساعد الأيمن، وطلقتين في الكتف الأيسر، ورابعة تحت الإبط الأيسر، و3 في الصدر، وطلقتين في البطن، و7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.

وجاء في التقارير أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر، ساعد في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، حيث إن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.

يشار إلى أن نانسي عجرم كانت قد قررت قبل وقوع الحادثة اعتزال الفن مؤقتا خلال يناير لتمضي عطلتها إلى جانب عائلتها لتعود وتحيي حفلا خلال شهر فبراير في السعودية، فضلا عن تصوير حلقة جديدة من برنامج "ذا فويس كيدز" قبل الحلقة النهائية والتي من المفترض أن تكون مباشرة في الأسبوع الأول من شهر فبراير.