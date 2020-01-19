بالصور- بعد إنفصالها عن حبيبها السعودي ريهانا تظهر برفقة أساب روكي

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنفصالها عن حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل بعد علاقة دامت لمدة 3 سنوات، وقيل إن الفنان دريك قد تكون له علاقة في هذا الإنفصال، نشرت مجلة Us weekly صوراً للنجمة العالمية ​ريهانا​ تظهر فيها برفقة مغني الراب الأميركي ​أساب روكي​، وهما يتجولان في مدينة الألعاب في نيويورك.

يذكر أن علاقة ريهانا ورجل الأعمال السعودي حسن جميل تعود إلى عام 2017 حين تم رصدهما لأول مرة من قبل الصحافة، وإنتشرت صورهما على كل مواقع التواصل الاجتماعي في وضع عاطفي داخل مغطس السباحة خلال عطلتهما سوياً في إسبانيا.

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