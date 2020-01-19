ميرنا وليد - بيروت - بعد أن خضع رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ لعملية جراحية دقيقة في إحدى دول أوروبا من دون أن يكشف طبيعتها، لكنه عبر بأبيات شعرية عن سعادته بحب الناس له، في ظل رسائل الطمأنينة والدعوات التي توالت عليه من أصدقائه ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي فكتب :"أنا بحب الناس .. في صحة وخير وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه اللي لهم عندي .. مودة وتقدير وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه تركي آل الشيخ"، علقت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ وقالت لـ آل الشيخ :"انشاالله ما تشوف شرّ يا بو ناصر وترجع لعيلتك وبلدك بخير وسلامة".

إشارة إلى أن الفنانة نجوى كرم تشارك في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس سينيور the voice senior إلى جانب الفنانين هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعه لعملية جراحية .. هذا ما تمنته نجوى كرم لـ تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.