حالة نادية لطفي مستقرة وهذا سبب وعكتها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - بعد إصابتها بوعكة صحية ونقلها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري في القاهرة، وتكمين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي محبيها بأنها وضعها الصجي مستقر، كشف زكي أيضاً السبب الذي أدى إلى هذا العارض الذي ألم بالممثلة المصرية مشيراً إلى أن نفسية ​نادية لطفي​ تأثرت كثيرا بعدما علمت بوفاة الفنانة ​ماجدة​ الصباحي الخميس، وانعكس الأمر على حالتها الصحية التي ارتبكت بشكل كبير صباح السبت ودفعت الطبيب المعالج لاتخاذ قراره بدخولها غرفة العناية المركزة".

وولدت بولا محمد مصطفى شفيق، الشهيرة بنادية لطفي، في 3 يناير/كانون الثاني 1937 بحي عابدين بالعاصمة المصرية القاهرة، وحصلت على دبلوم المدارس الألمانية 1055، واكتشفها المنتج رمسيس نجيب.

ويضم الأرشيف الفني لنادية لطفي 47 فيلما أبرزها "الناصر صلاح الدين، النضارة السوداء، الإخوة الأعداء"، ومسرحية وحيدة هي "بمبة كشر".

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