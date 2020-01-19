شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة رانيا يوسف: أتوقع أن يثير "مملكة أبليس" جدلاً عند بدء عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا يوسف، إن مسلسل "مملكة إبليس" دراما شعبية تمزج الخيال بالأسطورة بشكل غير تقليدي، وأعربت رانيا يوسف في تصريح صحفي اليوم الأحد عن سعادتها بتواجدها في هذا العمل لأنها تحب المخرج أحمد خالد موسى، فهو من الموهوبين في هذه الصناعة ويقدم أعمالا جذابة تتناول موضوعات غير تقليدية.

وأضافت أن هذا المسلسل صنع من أجل التواجد خارج سباق موسم رمضان، وسيعرض على الإنترنت عبر إحدى المنصات الإلكترونية مطلع فبراير المقبل.

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها تراهن على المسلسل ليشكِل مفاجأة درامية للجمهور ، خصوصا أنه ينتمي إلى أعمال البطولة الجماعية ، متمنية أن يلاقي رد الفعل الجماهيري الذي يتناسب مع المجهود المبذول فيه.. متوقعة أن يثير المسلسل جدلا عند عرضه لأنه من الأعمال المختلفة والغريبة بعض الشيء عن الدراما المصرية، حيث يعتمد على فانتازيا شعبية أو يتناول أحداثا خيالية ليس لها علاقة بالواقع ولكن داخل حارة.

وأكدت أنها لا ترفض عملا مميزا من أجل عدم التعاون مع ممثل لأنها تتشكل على حسب كل شخصية تتعامل معها.

Advertisements

وتدور أحداث "مملكة إبليس" في إطار تشويقي داخل حارة شعبية خلال أحداث 25 يناير.

ويقدم المسلسل حياة سكان هذه الحارة التي تعرف باسم حارة "حدوقة"، ولكن عرفت قديما باسم حارة "إبليس"، ويتم كشف العلاقات بين سكان هذه الحارة من خلال تفاصيل حياتهم اليومية.

ويشارك في بطولة المسلسل غادة عادل، وإيمان العاصي ،وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمين راضي ، وإخراج أحمد خالد موسى.