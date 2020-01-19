أفيخاي أدرعي يهنئ ” مي عز الدين ” بعيد ميلادها !!

كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 02:55 مساءً - نشر المتحدث الرسمي بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” هنأ فيها الفنانة المصرية ” مي عز الدين ” بعيد ميلادها .
حيث نشر صورة للفنانة مي عز الدين تضم صورا لها من أعمالها الفنية وكتب في تعليقه عليها : ” يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة المصرية الموهوبة مي عز الدين .. وقد اختلفت الأدوار التي مثلتها في أفلامها المتعددة .. بهذه المناسبة أود تهنئتها بطريقة مميزة كل عام وانت بخير ” .
وانهالت التعليقات من جانب المتابعين على تلك التغريدة والتي اتسمت بالسخرية والهجوم على أفيخاي أدرعي مثل : ” يمكن من حارتكم ” و ” وإيه علاقة مي بحضرتك ” و ” وانت مالك ؟ .
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