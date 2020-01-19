تراند اليوم : بسبب الهوس بالمسلسلات.. 600 فتاة مغربية تدفعن ملايين للزواج من أتراك

بسبب الهوس بالمسلسلات التركي، والرومانسية التي يشاهدونها في المسلسلات التي تعرض على قنوات دوزيم وإم بي سي، راحت مئات الفتيات المغربيات يبحثن عن زوج تركي، كي تعيشن معه حياة الرومانسية والدلع كما تشاهد في الدراما، لكنهن وقعن ضحية نصب كبيرة.
وتحدثت وسائل إعلام تركية، عن حوالي 600 فتاة مغربية، أقدمن على دفع مبالغ مالية تقدر بخمسة ملايين سنتيم لكل واحدة مقابل الحصول على زوج تركي شبيه بأبطال المسلسلات التي تعرضها القنوات الفضائية.
وسخرت صحف تركية من الواقعة، وأشارت إلى أن المثير في الموضوع أن زعيم عصابة النصب والاحتيال كان بالفعل يقوم بتزويج المغربيات من رجال أتراك، إلا أنه كان يختار الشيوخ وكبار السن.