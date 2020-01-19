شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبوزيد يكشف تفاصيل ألبومه الجديد وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب كريم أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن تفاصيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الشهر المقبل والذى يشتمل على 5 أغنيات ويحمل اسم "فكك من الناس" ويتعاون من خلاله مع مجموعة من الشعراء والموزعين منهم محمد جمعة وأحمد عرفان وناصر جلال وأشرف أبوزيد ويراهن عليه بقوة ويقدمه بشكل جديد ومختلف ويقوم بتلحين كل أغانى الألبوم .









من ناحية أخرى طرح كريم مؤخرا كليب "إحنا الأساطير" مع مغنى الراب أحمد الشبكشى، وكانت مهداة للمنتخب المصرى بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهى من كلمات أحمد العرفان، وألحان كريم أبو زيد، وتوزيع أشرف أبو زيد وماستر كريم عبد الوهاب، ومن إخراج جمال العقاد.

وشارك كريم مؤخرا فى مسلسل "ابن أصول" من بطولة حمادة هلال وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، وشارك حمادة هلال العديد من النجوم منهم سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.

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تدور أحداث العمل في أجواء اجتماعية بها خط كوميدي حول أبناء ( تمام ) (أحمد حلاوة) لديه 4 أبناء غير أشقاء من أمهات مختلفة لأنه كان متزوجا 4 مرات. يجسد حمادة هلال إبنه الأكبر من زوجته سوزان نجم الدين وهو رجل أعمال وصاحب شركة ألماس ومجوهرات يتزوج أكثر من مرة كذلك حيث تؤدي أيتن عامر دور زوجته الأولى فيما تقدم رانيا منصور دور زوجته الثانية.الأبن الثاني فهو سيف (محمد نجاتي) ملاكم و خريج هندسة برمجيات، ويبحث عن وظيفة، ويطلب هجرة إلى خارج مصر،الأخ الثالث جمال (حمزة العيلي) الابن الغيور الشرير يحاول الإيقاع بن والده و أخواته و يعمل دائما على إفتعال المشاكل، فيما يقدم الطفل محمد الفخراني دور الابن الرابع من لاشينة لاشين.