إيشواريا راي في موعد على الغداء بدون زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
بعد يوم رياضي قدمت فيه الطفلة اراديا، ابنة ملكة جمال عال السابقة وممثلة بوليوود ايشواريا راي والممثل أبهيشيك باتشان، استمتعتا بموعد الغداء.
رصدت عدسات الباباراتزي الطفلة مع والدتها ايشواريا راي، خلال خروجهما من مطعم في مومباي، كما كانت اراديا تلوح تتسم للبابارتزي. بينما ارتدت الطفلة الزي المدرسي، كانت إيشواريا ترتدي ملابس سوداء من الرأس إلى القدمين، باستثناء حذاء رياضي أبيض.
منذ بضعة أسابيع فقط، ظهر مقطع فيديو لأراديا في أثناء أداء برنامجها السنوي للمدرسة. خلاله، قدمت كلمات حماسية لتمكين المرأة وسلامتها.
حضرت إيشواريا الحفل التي كانت يهتف لأبنتها، كما انضم الزوج أبيهشيك باتشان، ووالدة ايشواريا بريندا راي، والنجم الكبير أميتاب باتشان وشويتا ناندا.
يُشار إلى أن الطفلة ذات الثماني سنوات، هي المفضلة للباباراتزي منذ صغرها. في مقابلة مع Pinkvilla العام الماضي، تحدثت ايشورايا عن الهجمة الإعلامية المحيطة بابنتها وقالت إنها جزء لا مفر منه من التواجد في الوسط الفني.
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