ماجي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن بعيد ميلاد ابنتها «يارا»، وحرصت على تهنئتها برسالة مؤثرة شاركتها مع محبيها ومتابعيها، وارفقتها بصورة عفوية لها.

ماجي كتبت معلقة على صورة ابنتها: «اليوم عيدك يا بنتي..يا نور عيوني. بهديكي حياتي وكل نفس جاي. بس المهم تبقي حدي وضل شوف الضحكة على وجك ونكبر سوى ..ويعطيكي الله الصحة والسعادة ويبعد عنك كل شر. بحبك لتخلص الدني وشكرا انك عطيتيني هوية»، حيث تلقت الفنانة تهاني محبيها، متمنيين ليارا عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

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يُذكر أن ماجي بوغصن متزوجة من المنتج اللبناني جمال سنان، صاحب شركة «إيغل فيلمز» وقد أثمر زواجهما عن طفلين هما «يارا وريان»، وقد مرت الفنانة بتجربة صعبة خلال الفترة الماضية، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم بالرأس، وهي العملية التي وصفتها الفنانة بالكابوس الذي تخصلت منه، والميلاد الجديد لها، حيث قالت: «لكل واحد منّا تاريخ ميلاد واحد، لكنّي أنّ أؤمن أنّ هناك تواريخ ميلاد كثيرة لكل منّا، يولد فيها من جديد، بعد مرض قوي، ظروف صعبة، حادث، محطات فاصلة، ذكرى جميلة، أنا دائماً أؤمن أنّ ثمّة ميلاد جديد للروح».

من ناحية أخرى، تجهز ماجي بوغصن لبدء تصوير مسلسلها الجديد «أولاد آدم» من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، وتشارك ماجي في بطولته أمام مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة، وغيرهم.

ماجي شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «بروفا» من تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج إيغل فيلم، وذلك أمام النجم المصري أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، وغيرهم.