تراند اليوم : آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. فيديو

كتبت: شيرين عصملي

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي.

وقال زكي في مداخلة هاتفية لبرنامج ”حضرة المواطن“، تقديم الكاتب الصحفي سيد علي، المذاع على قناة ”الحدث اليوم“، إنها تعرضت لأزمة صحية وتم نقلها إلى العناية المركزة صباح اليوم.

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وأكد أنها تعرضت لوعكة صحية بسيطة نقلت على إثرها للعناية المركزة ومن المتوقع خروجها في أسرع وقت مع تحسن حالتها، وأوضح زكي أن حالة لطفي الصحية الآن مستقرة وينتظرون قرار الأطباء لعودتها إلى منزلها، نافيا ما تردد حول تدهور صحتها.

وكانت رضا فرغلي مديرة أعمال الفنانة القديرة نادية لطفي، قد أعلنت اليوم تدهور الحالة الصحية للفنانة ودخولها للعناية المركزة.