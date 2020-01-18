غادة عادل ترفع أجرها لهذا المبلغ مقابل مشاركتها في الأعمال السينمائية

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن تألّقت في العام 2019 سينمائياً، أفادت بعض المصادر الخاصة أن الممثلة المصرية غادة عادل قررت رفع أجرها إلى 2 مليون جنيه مصري، نظير المشاركة في أي عمل سينمائي جديد.
وتقرأ عادل حالياً سيناريو فيلم جديد، ستشارك في بطولته أمام الفنان المصري رامز جلال، لكنها لم تحسم موقفها بشكل نهائي منه، على الرغم من أنها رحّبت بالأمر بشكل مبدئي، ولكن الشرط الجديد لها قبل التعاقد على أي عمل هو زيادة أجرها.
كما إتفقت عادل منذ فترة على بطولة مسلسل “الخطة العامية”، مع الممثلين المصريين علي ربيع وعمرو عبد الجليل.
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