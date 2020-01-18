شيرين عبد الوهاب تظهر بـ”فستان سمكة” في أحدث حفلاتها بالسعودية

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أوّل حفل غنائي لها في عام 2020 بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة جدّة.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لها في السعودية، بعد تصريحاتها المستفزة في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، والتي بررت من خلالها إطلاقها لقب “العوانس” على بعض منتقداتها، وذلك بعد تدشينهن هاشتاغ “اخرسي شيرين”، رداً على ما كانت قد صرّحت به طالبةً من النساء أن تسمعن كلام الرجال. وقالت الفنانة المصرية في مقابلة مع برنامج “عرب وود”، المذاع على فضائية “روتانا سينما”: “أعترف أن ردي كان يحمل قسوة، ولكن هذا لأنني جرحت، أنا لا يقال لي اخرسي”. Advertisements وارتدت شيرين في الحفل، فستاناً طويلاً بأكمام فضية اللون، واتسم بتطريزات لامعة بالكامل، لتبدو وكأنه قشور سمكة.

وقدمت شيرين عبد الوهاب في الحفل، عدداً كبيراً من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها :”حبه جنة”، و”نساي”، و”الوتر الحساس”، و”الكدابين”، و”ضعفي”، و”على بالي”، وغيرها من الأغاني.

وستحيي شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً في الكويت، يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

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