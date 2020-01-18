بالفيديو: ميسي يقضي لحظات من المرح مع أطفاله

متابعة بتجــــــــــرد: نشر اللاعب ليونيل ميسي لاعب كرة قدم نادي برشلونة، والمنتخب الأرجنتيني على صفحة الإنستغرام، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يلعب مع أطفاله، ويبدو أنهم يقضوا أوقاتاً مرحة في منزلهم.

ظهر ميسي في الفيديو، جالساً على المقعد ومرتدياً تيشيرت أبيض، وبجانبه ولديه. يلعبان معه بلعبة شخصيات ديزني، وبان نجل ميسي، في المقطع يداعب والده وهو في قمة السعادة.

اللاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي” نجم ناديبرشلونة الإسباني متزوج من “أنتونيلا روكوزو” وله منها ثلاثة أولاد هم “تياغو”، “ماتيو” و”سيرو”.

ويذكر أن ليو نيل ميسي تم تصنيفه كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم بعد إحرازه للعديد من الأهداف، والجوائز.