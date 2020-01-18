انهيار الفنان حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي

تشيع الآن جنازة والدة الفنان حسام داغر، وذلك من المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد، حيث وافتها المنية صباح اليوم، السبت. وبدا على حسام داغر حزن شديد خلال الجنازة. وحضر الجنازة عدد من الفنانين منهم؛ محمد أسامة، نجم مسرح مصر، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، وحمزة العيلي ومحمد شاهين وإسلام إبراهيم.

وعانى حسام داغر خلال الأيام الماضية على خلفية مرض والدته، ونشر صورة لها، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وقال: "يا رب، ما حيلتيش غير الدعاء ليكي، من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفى وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني".

وأضاف: "الدكاترة بيقولوا إنهم بيعملوا اللي يقدروا عليه خصوصًا بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا واخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وبالحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت".

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