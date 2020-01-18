مصرع ممثلين مكسيكيين سقطا من جسر خلال تصوير مسلسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شبكة "تليفيزا" المكسيكية، الجمعة، إن ممثلين مكسيكيين لقيا حتفهما بعد سقوطهما من جسر خلال تصوير مسلسل تلفزيوني.
وذكر بيان أن خورخي نافارو سانشيز ولويزرجيراردوا ريفيرا لقيا حتفهما، الخميس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان الممثلان يؤديان بروفة لمشهد من مسلسل تلفزيوني مكسيكي يحمل اسم "لا خوف من الحقيقة".
يذكر أن نافارو وريفيرا كانا يقومان بدورين مساعدين في المسلسل الذي تم عرض موسمين منه بالفعل.
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