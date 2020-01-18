متابع يطلب يد أمل عرفة: انا عريس كامل مكمل

متابعة بتجــــــــــرد: عبرت الفنانة أمل عرفة عن فخرها لأن ابنتها مريم اختارت ان تختار شخصية سبق لها ان قدمتها في مسلسل ” دنيا”.

ونشرت الفنانة امل عرفة صورتين لابنتها مريم، وأشارت إلى انه طلب منها في واجب ترفيهي أن تختار شخصية من مسلسل، فما كان منها إلا أن إختارت إحدى شخصياتها بمسلسل “دنيا” ، مشيرة إلى أنها تعيش اجمل شعور، لأن ابنتها تقلد شخصية سبق لها أن قدمتها.

اللافت ان أحد المتابعين، أخبرها بأن طليقها عبد المنعم عمايري ارتبط بالفنانة دانا الحلبي، طالبا منها ألا تكترث، كما عرض عليها الزواج عندما تقرر الإقدام على خطوة مماثلة، مشيراً إلى أنه “عريس كامل مكمل”.

أمل عرفة لم تتغاض عن الرد على هذا التعليق، بل ردت عليه متمنية كل الخير لطليقها وللفنانة دانا الحلبي.