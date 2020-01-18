لطيفة تشوّق الجمهور لـ “في الأحلام”

متابعة بتجــــــــرد: تستعد الفنانة ​لطيفة التونسية​ لطرح اغنيتها “​في الأحلام​” من ألبومها الجديد “أقوى وأحدة” بعد يومين عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وكتبت لطيفة مشوقة الجمهور على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “استنوا اغنيتي الجديدة في الأحلام من البومي الجديد أقوى واحدة بعد يومين”.

الجدير ذكره ان لطيفة نشرت مؤخرا مقطع فيديو من كواليس تحضيرها لألبومها الجديد “أقوى واحدة” في الاستديو، وظهرت لطيفة في الفيديو وهي ترقص، وعلّقت عليه قائلة: “أنا والملحن الكبير وليد سعد، وكواليس تحضير أغنيات ألبوم أقوى واحدة”.