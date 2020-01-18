تراند اليوم : ياسمين على تكشف أسرار لقاءها بالملحن حسن أبو السعود

قالت الفنانة ياسمين علي، إنها قامت بمقابلة الملحن الراحل حسن أبو السعود بعد حصولها على الثانونية العامة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»: أن أبو السعود عندما قابلها توقع لها أن تصبح مغنية.

وكشفت الفنانة ياسمين علي، أنها عندما تقابلت مع حسن أبو السعود، وحينها نصح والدها بضرورة أن تنتقل الأسرة للعيش من الإسكندرية إلى القاهرة حتى يتم تسليط الأضواء عليها.

وأوضح ياسمين علي أن والدها طبيب أسنان وقام بالفعل بالاستماع إلى نصيحة حسن أبو السعود وانتقلوا للعيش في القاهرة ولم تستطيع أن تلبي رغبة والدها بالالتحاق بكلية الطب.