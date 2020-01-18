شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا ترقص مع طفليها على أنغام أغنيتها الجديدة "Me Gusta" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحظات رائعة تعيشها الفنانة الكولومبية "شاكيرا"، حيث شاركت فيديو ترقص مع طفليها ، ورقصت على أنغام أغنيتها السينجل الجديدة "Me Gusta "، و التي تعاونت فيها مع مغني الراب الشهير Anuel AA ، وظهرت بملابس رياضية مع ولديها ساشا وميلان.

View this post on Instagram #momlife! A post shared by Shakira (@shakira) on Jan 16, 2020 at 2:58pm PST Advertisements A post shared by Shakira (@shakira) onJan 16, 2020 at 2:58pm PST

وتدور أغنية " Me Gusta " تدور حول زوجين تبدو علاقتهما قريبة من نهايته ولكن يدركان أنهما على استعداد لاستعادة ما ضاع منهما .





من جهة اخري شهد شهر نوفمبر الماضي إطلاق شاكيرا لفيلمها الوثائقي" Shakira in Concert: El Dorado World Tour " الموسيقي المثير و الذي يوثق جولة شاكيرا El Dorado World Tour التي ابهرت العالم بها في 2018 ، و لذي تصل مدة عرضه إلي 130 دقيقة .

يذكر أن شاكيرا كشفت عن سر عدم زواجها من صديقها الإسبانى نجم كرة القدم، جيرارد بيكيه، خاصة أنهما يعيشان سويا، ولديهما طفلان، وارجعت ذلك لأنها تخاف من فكرة الزواج من بيكيه،فى تصريحات تلفزيونية، قائلاً:"أخاف بصورة فظيعة من الزواج، لا أريد أن يرانى كزوجة، أفضل أن يرانى كحبيبته وعشيقته".

والتقت شاكيرا وصديقها، نجم كرة القدم الاسباني جيرارد بيكيه، في عام 2011 أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، "واكا واكا"، الذي ضم العديد من لاعبي كرة القدم المحترفين، ووقع الثنائى في الحب بسرعة كبيرة وكانا معا منذ ذلك الحين.