“كازا آرت” يكرّم شخصيات من مختلف العالم العربي

انطلق مساء الأربعاء حفل كازا آرت بدورته الثالثة على التوالي من تنظيم جمعية “لغراد” ووكالة Atelier Vita في فندق Sofitel الواقع في مدينة الدار البيضاء.

ويعتبر حفل كازا آرت من أضخم الاحداث التكريمية على الصعيد العربي، بحيث يكرّم شخصيات عامّة برعت في مجالها من مختلف الدول العربية.

وفي التفاصيل، بدأ الحضور بالتوافد على السجادة الحمراء، ليبدأ الحفل بتقديم الاعلامية عفاف مجيد، وليستهلّ بكلمة لرئيسة جمعية “لغراد” السيّدة سارة رقيب التي رحّبت بالحضور، وأردفت:” المهرجان سيكرم بدورته الثالثة ١٨ شخصية متميزة ابدعت في مجالات متعدّدة من مختلف البلدان العربية” وأضافت:” ستبقى أرض المغرب حاضنة للأحداث الفنية الراقية ولكل شخص يقصد هذه الأرض كمملكة مستقبلة للتميّز.”

حضر الحدث مجموعة من الشخصيات الرسمية، كنائب عمدة مدينة الدار البيضاء عبدالمالك الكحيلي، سفير جمهورية مصرية العربية أشرف إبراهيم، ومدير Casa events & animation محمد الجوهري.

أمّا عن التكريمات الموضوع الأساس، فتم تقسيم فئات التكريم الى خمس:”فئة المغنيين، فئة التمثيل والاخراج، فئة الاعلام، فئة الفن التشكيلي، وفئة المغنيين الشباب.

وضمن هذه الفئات توزعت الاسماء الضخمة من النجوم والاعلاميين والشخصيات العامّة.

فتم تكريم النجم المصري محمد حماقي كنجم السنة، وسفير الانسانية لعام ٢٠١٩، كما وتم تكريم الممثلة المصرية زينة كأفضل ممثلة سينمائية عربية عن فيلمها الاخير “فلوس” الذي قدمته الى جانب النجم تامر حسني.

أمّا عن الممثلة التونسية فريال يوسف فقد تكرّمت عن فيلمها المنتظر “ماكو”.

بالاضافة الى الاعلامية الكبيرة إسعاد يونس فقد تسلّمت جائزة أفضل برنامج عربي وأفضل إعلامية عربية في مجال الاعلام الفنّي والتنموي.

وأمّا عن باقي الاسماء الحاضرة فقد توزّعت الجوائز على الشكل التالي:

– الفنان قادر الجابوني عن فئة أفضل مغنّي راي

– المغنية سلمي رشيد عن فئة أفضل مغنية شابّة.

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– المنتج الدكتور محمد شريف هاشم عن فئة أفضل منتج سينمائي عربي.

– الاعلامي رشيد العلالي عن فئة أفضل إعلامي.

– الاعلامية أمينة وعاد عن فئة أفضل إعلامية جزائرية.

– النجم الشاب إيهاب أمير عن فئة أفضل مغنّي شاب.

– النجمة الشابة منال حدلي عن فئة أفضل مغنية جزائرية.

– المغني زكرياء الغفولي عن فئة أفضل أغنية عن أغنيته الأخيرة “ضرني قلبي”.

– الفنان التشكيلي عفيف بناني عن فئة الفن التشكيلي.

– الممثل يوسف أوزلال كأفضل شخصية أكاديمية “فاطمة التاويل”.

– قناة ON E كأفضل قناة عربية مهنية تسلّمها السيّد حازم شفيق رئيس قنوات الحياة وON E.

– فناة “الجزائرية ١” عن فئة أفضل قناة جزائرية تسلمّ التكريم السيّد حمزة عيسو.

الى جانب كل تسلّم للجائزة، قدّم الفنان المكرّم أغنية كبرنامج فنّي للحدث.