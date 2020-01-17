ميرنا وليد - بيروت - صدمت الفنانة المصرية ​كارمن سليمان​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت صورة تجمعها بوالدها وشقيقتها، وذلك بسبب الشبه الكبير جداً بينها وبين شقيقتها، إلى الدرجة التي لم يستطع كثير من المتابعين التفرقة بينهما، وجاءت أغلب التعليقات تتساءل "فين كارمن"، "مين فيكوا كارمن"، "أنتوا توأم؟".

وإكتفت سليمان بالتعليق على الصورة قائلةً:"نحن نحبك بابا"، دون ان تحدد أياً هي، الامر الذي زاد من الغموض والحيرة لدى الجمهور.

يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا الملحن محمد الصاوي في غناء تتر الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".‎

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كانت هذه تفاصيل خبر هذه ليست صورة فوتوشوب..بل هي كارمن سليمان وشقيقتها!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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