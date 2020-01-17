زياد برجي وباميلا الكيك معا في السينما بعيد الحب.. “يوم اي يوم لاء”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد طول إنتظار، طرحت شركة “فالكون فيلمز” الإعلان الترويجي الخاص بفيلم “يوم إيه يوم لأ” بطولة النجمين زياد برجي وباميلا الكيك، وسيطرت المشاهد الكوميدية على الفيديو الذي جمع كافة أبطال العمل، إضافة لمشاهد الحب التي جمعت برجي بالكيك والذي سيعرض في مختلف صالات السينما إبتداءً من 6 شباط/ فبراير.

يرتبط زياد وباميلا في أحداث الفيلم بزواج استثنائي وغير متعارف فيه ضمن أي مجتمع، أطلقا عليه اسم “يوم إيه يوم لأ” تمامًا كعنوان الفيلم.. فكيف يُطبّق؟

فيلم “يوم اي يوم لاء” بطولة برجي والكيك إلى جانب نجم الكوميديا هشام حداد وعدد من الممثلين مثل ميا سعيد وسلطان ديب.

وهو من إخراج نبيل لبّس، كتابة رافي وهبي، وانتاج فالكون فيلمز لصاحبها صبحي سنان و تحت إشراف المنتج المنفذ رائد سنان.