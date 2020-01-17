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متابعة بتجــــــــــرد: لفتت دوقة ساسكس ميغان ماركل أنظار متابعي أخبار الأسرة الملكية في بريطانيا أثناء الزيارة التي قامت بها برفقة زوجها الأمير هاري لكندا.
وأثارت الانتباه أثناء تفقدها إحدى الجمعيات الخيرية في فانكوفر ما شكل الظهور الأول لها بعد إعلانها والأمير تخليهما عن مهماتهما الملكية.
واختارت معطفاً موقعاً من Parka Barbour وهي من العلامات المفضلة لدى دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أيضاً. وذكر عدد من المتاجر الإلكترونية أن ثمنه يصل إلى 220 دولاراً. وأضافت إليه ملابس ذات تصميم عادي مريح مع حذاء من Le Chameau وحقيبة من Cuyana.
كما زارت الدوقة مركز Downtown Eastside Women’s Centre الذي يهتم بتقديم المساعدات للنساء والأطفال. ووصفتها كيت غيبسون في حديث إلى قناة CBC بالقول إنها بسيطة ورائعة.
وأضافت: “أرادت فقط أن تتعرف على الجمعية ولا أعتقد أنها تتعامل كامرأة غريبة فهي تريد التعرف إلى الناس”.
ويذكر أن ميغان وزوجها الأمير هاري أمضيا فترة الأعياد في فانكوفر في كندا، علماً أن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على تركهما يعيشان حياة جديدة على أن يمرا قبل ذلك بمرحلة انتقالية ويعيشا بين كندا وبريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التنازل عن مهماتها ميغان ماركل تتخلى عن إطلالتها الملكية.. هذا ما ارتدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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