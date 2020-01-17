وفاة الفنان إبراهيم فرح بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان إبراهيم فرح، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر يناهز 68 عامًا، حيث كان يتلقى العلاج داخل

غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

يشار إلى أن الفنان إبراهيم فرح يعد من الوجوه المميزة في

الدراما المصرية، ومن أشهر أعماله: "الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، كفر دلهاب، حلاوة الدنيا، واحة الغروب، الزبيق".

جدير بالذكر أنه قام بدور الشيخ عبدالقادر فى مسلسل "الخواجة عبدالقادر" للنجم الكبير يحيى الفخراني.