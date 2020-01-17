تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود إلى مثواه الأخير

شيّع، قبل قليل، عدد كبير من الفناني ومحبي الفنانة ماجدة الصباحي، جثمان الراحلة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك عقب آداء صلاة الجمعة مباشرة، وسط حضور غفير من المصلين، والمشاهير والشخصيات العامة، منهم الإعلامي وائل الإبراشي، والفنانة

دلال عبدالعزيز، والفنان عزت العلايلي، والفنان سمير صبري، والمنتج محسن علم الدين، والفنانة نهال عنبر، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة غادة نافع.

توفيت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، ظهر أمس الخميس، عن

عمر ناهز 89 عامًا، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة فى منزلها، واختفت عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، واقتصر ظهورها على المناسبات العائلية والخاصة جدًا، خصوصًا بعدما ابتعدت عن التمثيل، أو بمعنى أدق، اعتزالها منذ 26 عامًا، منذ أن قدمت فيلم "ونسيت أنى امرأة"، مع المخرج عاطف سالم.