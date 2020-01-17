المئات يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

أدى، قبل قليل، المئات من محبي الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي والفنانين، صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

حرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، منهم الإعلامي وائل الإبراشي، والفنانة دلال عبدالعزيز، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة

رانيا محمود ياسين، والفنان سمير صبري، والفنان عزت العلايلي، والمنتج محسن علم الدين، والفنانة نهال عنبر، والإعلامية بوسي شلبي والفنانة غادة نافع، ولفيف من الشخصيات العامة.

توفيت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، ظهر

أمس الخميس، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة فى منزلها، واختفت عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، واقتصر ظهورها على المناسبات العائلية والخاصة جدًا، خصوصًا بعدما ابتعدت عن التمثيل، أو بمعنى أدق اعتزالها منذ 26 عامًا، منذ أن قدمت فيلم "ونسيت أنى امرأة"، مع المخرج عاطف سالم.