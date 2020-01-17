وفاة الفنان إبراهيم فرح بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

توفي الفنان إبراهيم فرح، اليوم داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز الـ68 عامًا.

ولم تحدد الأسرة بعد موعد تشييع الجثمان.

وتعرض إبراهيم فرح مطلع شهر يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره لأحد الأعمال الفنية؛ ليدخل على إثرها فى غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرًا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.

ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه فى مجموعة كبيرة من الأعمال منها: "الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، كفر دلهاب، حلاوة الدنيا، واحة الغروب، والزبيق"، وجاءت مشاركته بمسلسل: "الخواجة عبدالقادر"؛ ليبدع فى دور محورى بالمسلسل، ويسهم فى نجاحه، حتى استطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخرانى فى المشاهد التى جمعتهما معا.