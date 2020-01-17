سارة أبي كنعان تنضم الى “دانتيل”

انضمت الممثلة سارة ابي كنعان الى فريق عمل مسلسل “دانتيل” لرمضان ٢٠٢٠.

المسلسل مستوحى من فورمات أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتين سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ويحكي قصة ثنائي مشوّقة وغريبة من نوعها في قالب رومانسيّ اجتماعيّ ملفت حيث يطرح لقصة حب مختلفة مع قصص اجتماعية منوعة تطال كل عائلة عربية.

يبدأ تصوير العمل خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي حيث تعمل شركة الانتاج ايغل فيلمز على قدم وساق لإنهاء التحضيرات اللازمة للانطلاق بالمشروع من بيروت.

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يضم العمل الى جانب سارة نخبة من الممثلين نذكر منهم محمود نصر، نقولا دانييل، نهلة داوود بالاضافة الى نخبة من أهم نجوم الدراما اللبنانية والسورية تحت إدارة المخرج المثنى صبح.

من جهة أخرى، انتهت “ابي كنعان” من تصوير مسلسل “لو ما التقينا” يوم الاحد، 12 الجاري، وهو من بطولتها الى جانب يوسف الخال، فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، طوني عاد، لارا خوري، ناتاشا شوفاني، جوزيف حويك، والمخضرمين: نوال كامل، نعمة بدوي، عصام الأشقر، رندا كعدي، ختام اللحام، وأدوار لافتة: ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، عماد فغالي وغيرهم من النجوم الدراما اللبنانية.

تؤدي “سارة أبي كنعان” شخصية “ريما” الفتاة الحساسة ذات الشخصية الرومانسية التي ستجمعها قصة حب مميزة وغريبة في آنٍ واحد مع الممثل يوسف الخال أو “هادي” فتتخللها صراعات لها علاقة بماضي أحد الأبطال.

“لو ما التقينا” من كتابة ندى عماد خليل، اخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وإنتاج شركة “غولد فيلمز”.