شاهدوا.. رانيا يوسف بفستان قصير من دولة الإمارات

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كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 11:52 صباحاً - شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها صورة لها من دولة الإمارات، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”.
وظهرت رانيا يوسف، فى الصور، بإطلالة كلاسيك لافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة ذا أكمام طويلة باللون الأسود، واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.
ويأتي أحدث أعمال رانيا يوسف، مسلسل “الآنسة فرح” والتي قامت ببطولته بجانب أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى، ومحمد كيلانى، وإخراج أحمد الجندى، ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.
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