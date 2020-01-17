سلمى رشيد ترد على أزمة دنيا بطمة المعروفة إعلاميًا بـ "حمزة مون بيبي"

علقت الفنانة المغربية سلمى رشيد على تورط مواطنتها الفنانة دنيا بطمة في القضية المعروفة إعلاميا بعصابة "حمزة مون بيبي" في ظل ما تحظى به من اهتمام إعلامي وجماهيري كبيرين بسبب تورط شخصيات معروفة بالتشهير وابتزاز نجوم ومشاهير مغاربة وعرب، وقالت سلمى إنها ليست فرحة بتورط دنيا في هذا الحساب.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية على هامش حضورها فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان "كازا آرت" بمدينة الدار البيضاء قائلة: "يمكن الناس يستغربوا من جوابي لكن أنا مفرحناش نهائيًا بالعكس وللأسف هذا شيء واقع، وأنا بقات فيها بقات في بنتها أكتر أنا أمْ حاليًا ومنبغاش فيها هذا إحساس الأم إن البنت بعيدة على ابنتها صعيب".

واستطردت: "هاجمني وسبني وفعل كل شيء ولكن أنا مقعداش أشوف هذا يسب وهذا مثالي لكن أنا مركزة فقط على فني ومشواري الفني والله يوفق الجميع ويسهل للجميع".

من جانبها ردت دنيا بطمة على طريقتها على تصريحات سلمى رشيد وذلك من خلال حسابها عبر "إنستغرام" مستخدمة خاصية "الاستوري" ونشرت صورة لها برفقة ابنتها الصغيرة "غزل" وعلقت قائلة: "ناري غزل شحال بعيدة بيني وبينها صبع ديال التيساع عمري دايمًا معايا حتى النوم"، في إشارة إلى أنها لم تبتعد عن ابنتها كما صرحت سلمى رشيد بواقع إحساس الأم.

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ويأتي تعليق سلمى رشيد على تورط دنيا بطمة في هذا الحساب رغم الخلافات القائمة بينهما؛ فمن المعروف أن هناك مناوشات تدور غالبيتها حول الأمور الفنية ومن هي الفنانة الأفضل في المغرب علاوة على اتهام دنيا بطمة سابقًا لسلمى رشيد بسرقتها لقب سفيرة القفطان المغربي منها ناهيك عن مهاجمتها لها بشكل مستمر.

وكانت قد استدعت الشرطة المغربية متحولا جنسيا يُدعى نوفل بن موسى الملقب بـ"صوفيا طالوني" للتحقيق معه بعد ورود اسمه على قائمة المشتبه بهم في التورط بتهم التشهير بنجوم ومشاهير مغاربة وعرب في القضية المعروفة إعلاميا بعصابة "حمزة مون بيبي".

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وأصدرت السلطات الأمنية المغربية مذكرة دولية لإلقاء القبض على مصممة أزياء مغربية مقيمة في الإمارات وتُدعى عيشة عياش، ووفقا لمواقع محلية في دولة المغرب قالت إن السلطات اشتبهت بتورطها مع عصابة "حمزة مون بيبي"، في التشهير بالفنانين والابتزاز والمتاجرة بالبشر.

فيما أكدت مواقع محلية أن المحكمة الابتدائية في مراكش قررت الاثنين، تأجيل محاكمة "الهاكر" المتورط في القضية حتى الثلاثاء المقبل الـ 21 من يناير بغرض استدعاء الضحايا و الشهود، والمتورط المذكور هو طالب من مدينة أغادير جنوب المغرب ويحاكم في حالة اعتقال بالعديد من التهم بينها توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

ويشغل ملف قضية "حمزة مون بيبي" الرأي العام المغربي خاصة والعربي عامة في ظل استمرار التحقيقات وعدم إصدار أي أحكام على المتورطين حتى الآن، ويجري التحقيق في هذه القضية مع بعض المتورطين وهم في حالة اعتقال منهم سكينة غلامور، ومراسل موقع إلكتروني، وشرطي، وشخص آخر شهير بمول الفيراري، وآخرون يتم التحقيق معهم في حالة سراح منهم المطربة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بعد دفعهما كفالة مالية.

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