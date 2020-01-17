طرح الحساب الرسمي لشركة "فيلم أوف إيجيبت" الإعلان الرسمي لفيلم "دماغ شيطان"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والمقرر عرضه 22 يناير الجاري في دور العرض. وأوضح الإعلان وجود علاقة حب بين الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة (سيد). يشارك بالعمل باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب ووليد فواز وعمرو عابد ونادية خيري، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج "فيلم أوف إيجيبت" أحمد وأيمن عبدالباسط. Advertisements قد يهمك أيضا: رانيا يوسف وباسم سمرة يحتفلان بـ"دماغ شيطان" في التجمع موعد العرض الخاص لـدماغ شيطان بحضور رانيا يوسف وباسم سمرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة حب بين رانيا يوسف وباسم سمرة في الإعلان الرسمي لـ دماغ شيطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.