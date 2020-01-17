شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أصالة تغنى "شامخ" لأول مرة على المسرح بالقصيم ورسالة حب للجمهور بالختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة السورية أصالة نصرى، الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدين القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالى القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية، وتضم الحفلات عددًا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى.

الحفل الغنائى الذى أحيته النجمة أصالة، مساء الخميس، في القصيم، يأتي ضمن جولتها الخليجية التى بدأت فى مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وتتبعها بالتوجه إلى الكويت، صولا حرصت قبل الصعود على المسرح أن تستنشق رائحة البخور العطر، كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو المسربة من كواليس الحفل.

ومن الأغانى التي قدمتها أصالة خلال الحفل، أغنيتها الجديدة "شامخ"، والتي تغنيها لأول مرة على المسرح أمام جمهور القصيم، وقد قدمتها قبل أن تغنيها، بقولها: "أغنية أنا بحبها كتير.. كتير بحب هاى الأغنية.. وغنيتها وكأنى أنا اللى كتبتها.. وغنيتها وكأنى أنا اللى لحنتها.. وحتى كأنى أنا اللى وزعتها.. أغنية بتعبر عنى وبتحكينى وكنت فيها صادقة وأنتوا حبيتوها".

وفى ختام الحفل بالقصيم، وجهت أصالة رسالة حب للجمهور، حيث قالت: "أنا سعيدة جدًا إن أنا اليوم معكم وبينكم.. بكل صراحة هاى أصدق لحظات فرح أنا بعيشها حقيقية من أولها لأخرها ومحتاجاها واليوم أسعدتونى وأد ما أهدتكم سعادة واهتمام إنتوا أهديتونى أكتر شكرًا جزيلًا على محبتكم".

ويذكر أن المطربة السورية أصالة نصرى، كانت قد كشفت عن استعداداتها الأخيرة لحفلها الغنائى فى المملكة العربية السعودية، بنشر صورها مرتدية فستان أسود قبل صعودها على المسرح، معلقه عليها: "الاستعداد لحفلى ضمن فعاليات ليالى القصيم".



أصالة فى السعودية

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ويشار إلى أن "القرية العالمية" فى دبى، تستضيف حفلًا ضخمًا نجمته أصالة نصرى، يوم الجمعة المقبل، ضمن جولتها الخليجية التى بدأت فى مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، لتتوجه بعدها إلى الكويت، وقد عبّرت أصالة عن سعادتها بالغناء فى "القرية العالمية"، متوجهة بالشكر لاختيارها لإحياء هذا الحفل الذى سيعد هو أول لقاء لها مع جمهور "القرية"، قائلة: "سأقدم فى الحفل العديد من الأغانى التى أخاطب من خلالها جمهور مختلف، خاصة أنى أعلم أن جمهور "القرية العالمية" هم من جميع الفئات والأعمار والجنسيات، وإن شاء الله نقضى سويا أوقاتا حلوة مع بعض"، وعن جديدها كشفت أصالة أن لديها ألبومًا خليجيًا تستعد للعمل عليه قبل طرحه.

وكانت حفلات "القرية العالمية" قد استقبلت مؤخرا المطرب العراقى محمود التركى، الذى حقق حضورا مميزا من خلال أغنية "تعال تعال"، وقد أبدى محمود سعادته لكونه بدأ 2020 بحفل كبير فى "القرية العالمية"، وفى الحفل قدم التركى جديده وقديمه من الأغانى العراقية المحببة.

الجدير بالذكر أن مهرجان "القرية العالمية" انطلق مع بداية شهر نوفمبر 2019، بحفلات نوال الزغبى، بدر الشعيبى، حمد العامرى، وليد الشامى، رامى صبرى، محمود التركى، وسيستمر حتى شهر أبريل 2020 المقبل.



أصالة فى حفل القصيم

ويذكر أن مقطع فيديو للنجمة أصالة، كان قد أظهر انفعالها على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر صحفى الذى عقدته بعد أول حفل لها عقب انفصالها، كما انسحبت فور توجيه أسئلة لها عن حياتها الشخصية، وعبرت عن انزعاجها أيضا من اتهامها باقتباس فكرة فيديو كليب أحدث أغنياتها "شامخ".

وقد أثارت إجابات أصالة نصرى الانفعالية استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أنها رفضت الحديث عن الحفل بالقول "لا، ما تسألينى: كلمينى عن الحفلة.. أكلمك أقولك إيه؟"، وعلى جانب آخر، سبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، عن انفصالهما بشكل رسمى عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".