شكرا لقرائتكم خبر عن لمياء فهمى عبد الحميد تحيى ذكرى رحيل والدها أيقونة الفوازير: صاحب اسم زى الألماظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، ذكرى رحيل والدها المخرج فهمى عبد الحميد، الذى توفى يوم 17 يناير 1990، حيث نشرت صورته عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "زى اللحظة دى من 30 سنة كانت أخر مرة أشوفه فيها مالحقتش أشبع منه ولا أشبع من حبه ليا اللى كان يكفى العالم كله.. ده أول حب فى حياتى ده اللى عرفت معاه معنى الأمان والسعادة.. ده حبيبى الوحيد اللى عمر ما كان خوفه عليه ليه شروط ولا حبه ليا ليه طلبات.. ده الحب اللى عمره ما ينتهى ولا يقل كل يوم يزيد ويكبر".

وأضافت "بحبك يا بابا بحبك يا صاحب الاسم اللى زى الألماظ.. سبتلى أكبر ميراث فى الدنيا شكرًا يا حبيبى يارب أكون حافظت عليه.. بحبك بحبك بحبك.. وحشتنى قد العمر كله.. عمرى ماهنساك لحظه ربنا يرحمك يا أغلى حب فى الدنيا.. الذكرى السنوية للمخرج الراحل الحاج فهمى عبد الحميد.. أسألكم الدعاء".



لمياء فهمى عبد الحميد تحيى ذكرى وفاة والدها

ويشار إلى أن المخرج وائل فهمى عبد الحميد، كان قد سبق شقيقته بساعات لإحياء ذكرى رحيل والده، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب وائل فهمى، فى رسالته "أبى الحبيب رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم جسدًا، لكن مازالت روحك تحاوطنا مازلت حيا بأعمالك الخالدة وسيرتك الطيبة مازلت أفتخر بأنى أحمل اسمك جوار اسمى فلولاك ما كنت أنا، رحمك الله وجعلك أنت وسائر المسلمين فى روضة من رياض الجنة ولا زلت فى قلبى حيا لحين ألقاك".

وجاءت بداية فهمى عبد الحميد الحقيقية مع فوازير رمضان التليفزيونية عام 1974 واختار الفنانة نيللى لتقديمها، وكانت فكرتها تعتمد على استضافة فنانى الرسوم المتحركة فى كل حلقة وكانت بعنوان "صورة وفزورة" ثم قدم "صورة وفزورتين" ثم "صورة وثلاث فوازير" و"أنا وأنت فزورة".

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ثم جاء اللقاء مع صلاح جاهين وقدما أجمل ما قدمت نيللى فوازير "عروستى" و"الخاطبة"، وبعدها قرر فهمى عبد الحميد تجديد دم الفوازير بعد أن قدمها لمدة 7 سنوات.. ليلتقى بالمؤلف عبد الرحمن شوقى والفنان سمير غانم وابتكر شخصية "فطوطة" وجسدها سمير غانم أعوام 82 و83 و1984 وحققت نجاحا جماهيريا.



المخرج فهمى عبد الحميد

وقرر المخرج الراحل إجراء تغيير جديد فاتجه إلى الإذاعة المصرية وقام بنقل حلقات ألف ليلة وليلة تأليف الشاعر الكبير طاهر أبوفاشا وقام الشاعر عبد السلام أمين بكتابة فوازير داخل الحلقات، وجاءت بداية شيريهان على يد فهمى عبد الحميد فقدمت معه فوازير "ألف ليلة وليلة" للتليفزيون على مدار ثلاث سنوات "85 و86 و1987" وفى عام 1988 اختار فهمى عبد الحميد الفنانين يحيى الفخرانى وصابرين وهالة فؤاد لتقديم الفوازير، وجاء التعاون لأول مرة مع الكاتب الساخر يوسف عوف وتم تقديم الفوازير لأول مرة بشكل كوميدى وبداخلها فزورة يكتبها عبد السلام أمين.

يذكر أن المخرج الراحل بدأ حياته بالتليفزيون المصرى بتصميم تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية ومن أشهرها (فيلم الخط الأبيض) الذى حاز على الجائزة الذهبية لمهرجان التليفزيون العربى لسنة 1965 الذى أخرجه أساتذة الرسوم المتحركة الأخوان حسام وعلى مهيب، ومسلسل "وليد ورندا فى الفضاء" ومسلسل "جحا" بطولة عبد المنعم مدبولى.