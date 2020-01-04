شاهد.. سعد الصغير يغني يا ترى لـ بهاء سلطان

نشر الفنان سعد الصغير، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلاله وهو يغني أغنية ياترى للنجم الكبير بهاء سلطان، وعلق عليها قائلًا: كل الدعم بوب حبيبي الصوت الجميل السهل الممتنع بجد من الأصوات إلي بحبها وفعلًا صوت في مكان لوحدو خالص .. ربنا معاك ونشوف بهاء سلطان دايمًا ومكسر

View this post on Instagram A post shared by Saad ELsoghayar _ سعدالصغير (@saad_elsoghayar_official) on Jan 3, 2020 at 5:53pm PST

الدنيا.

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وكليب ياترى تم طرحه عام 1999، ضمن ألبوم ياللي ماشي، وهو من إخراج نصر محروس، والأغنية من كلمات مصطفى كامل، وألحان حسين محمود، وتوزيع

حاتم داود.

يذكر أن الفنان بهاء سلطان طرح سابقًا ألبوم بعنوان ياللي ماشي، ويضم الألبوم على 8 أغاني هم: أهل الهوا، أقَل واجب، إحلف، هتندموا، قالي، يومين و عدوا، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق.

جدير بالذكر أن الفنان سعد الصغير طرح مؤخرًا كليب بعنوان أعمل كدة كدة، وهو من إخراج كامبا، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع شيبسي، وميدو مزيكا، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.